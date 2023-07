Einkaufen wie im Orient: Neuer Supermarkt in Chemnitzer City

Ein bisschen Werbung schadet nie, das haben die Betreiber des neuen arabischen Supermarkts am Ende der Brückenstraße schon verinnerlicht. Der größte seiner Art soll es sein, nicht nur in Chemnitz, sondern gleich in ganz Sachsen. Ob das stimmt, ist schwer nachzuprüfen. Ahmed, einer der Chefs, ist davon aber überzeugt. „Mir ist kein anderer...