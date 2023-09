Ende Gelände auf der Dirtbike-Strecke in Neukirchen: Betreiber geben auf

Vandalismus, prominente Konkurrenz in der Nachbarschaft, zu viel Arbeit und finanzieller Druck: Im Dezember 2023 endet in Neukirchen eine Fun-Ära, die 2017 begann.

Was vor sechs Jahren als ambitioniertes Projekt begann, endet nun schweren Herzens: Die Mitglieder des Bike-Parks in Neukirchen haben sich entschieden, ihre selbst gebaute Dirtbike-Strecke auf dem Gelände am Geigerhügel in Neukirchen abzubauen. Die Strecke, die im Sommer 2017 entstand, war einst ein Anziehungspunkt für Jugendliche und...