Erneut Ärger auf Zugstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig: Züge fallen aus

Mitten in der Herbstferienzeit meldet die Mitteldeutsche Regiobahn Probleme auf einer ihrer wichtigsten Strecken. Warum es schon wieder hakt.

Erneut ist es am Mittwochmorgen auf der von Pendlern und anderen Reisenden stark genutzten Zugstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig zu Problemen gekommen. Laut dem Streckenbetreiber, der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB), ist die Fahrt, die 7.22 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof starten und 8.25 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof enden sollte, ausgefallen....