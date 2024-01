Erneut beschädigen Unbekannte geparktes Auto in Limbach-Oberfrohna

Die Täter haben am Sonntagmittag an einem Honda beide Spiegel abgetreten. Die Polizei sucht Zeugen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Wieder ist in Limbach-Oberfrohna ein geparktes Auto beschädigt worden. Diesmal hatten es Täter auf einen Honda Civic an der Paul-Seydel-Straße abgesehen. Laut Polizei wurden am Sonntag um die Mittagszeit beide Spiegel des grauen Autos abgetreten. Schaden: etwa 1000 Euro. In der Nacht zum Dienstag der vorigen Woche war an einem Mitsubishi, der...