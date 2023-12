Erster Chemnitzer Großvermieter will Elektroautos für Stromversorgung nutzen

Bei der im Herbst 2021 fertiggestellten Tanzenden Siedlung der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft waren öffentliche Ladesäulen für E-Fahrzeuge von Beginn an ebenso eingeplant wie Ladeboxen in den Tiefgaragen. Künftig soll über die Anlagen das Einspeisen von Strom in das Hausnetz ermöglicht werden. Bild: Andreas Seidel