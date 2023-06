Erwin ist da: Alpaka-Fohlen überlebt schwierige Geburt im Chemnitztal

"Gestatten, mein Name ist Erwin. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt lebe." Eigentlich kann Erwin nicht sprechen, denn er ist ein Alpaka-Fohlen und kam am 20. Mai auf dem Alpakahof von Marco Schönherr zur Welt. Die Anlage mit 17 Tieren befindet sich am Chemnitztalradweg im Tauraer Ortsteil Köthensdorf. Eigentümer Schönherr spricht gern im Namen...