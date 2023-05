Es wird heiß auf der Insel - am ersten Juniwochenende lädt das Festival Fuego a la isla auf die Schloßteichinsel in Chemnitz ein

In diesem Jahr kann das Festival Fuego a la isla nach den Einschränkungen wieder in gewohnter Größe und Vielfalt stattfinden. Am 2. und 3. Juni wird die Schloßteichinsel zur Partymeile. Das Bühnenprogramm bietet mehr als 30 Liveauftritte mit Musik verschiedener Genres. Hinzu kommen Tanz, Performances und Workshops sowie neun DJs und Teams. Zu den...