Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna: Kinderbücher werden zur Vorlage für neue Sonderausstellung

Bis 24. Februar kann im Esche-Museum historisches Spielzeug bestaunt werden. Inspiriert ist die Ausstellung von zwei Kinderbüchern aus den 60er-Jahren. 750 Teddybären spielen dabei eine besondere Rolle.

Wer das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna dieser Tage betritt, findet sich in einer Mischung aus buntem Spielzimmer und einem Spielwarengeschäft in der Weihnachtszeit wieder. Am Donnerstag eröffnete die neue Sonderausstellung „Mein liebstes Spielzeug. Erinnerungen aus dem Kinderzimmer“ seine Türen für die Besucher. Zu sehen sind...