„Falsche Entscheidung“: FDP kritisiert Pläne für ukrainische Schüler an Chemnitzer Schulen

Die Diskussion um die Art und Weise der Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler an Chemnitzer Schulen geht auch in den Ferien weiter - sowohl unter den ab August betroffenen Schülern und deren Familien, als auch in der Politik. Nach der SPD äußert jetzt auch die FDP deutliche Kritik an den Plänen der Schulbehörden.