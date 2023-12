Feiertage: So haben Museen, Tierpark, Botanischer Garten in Chemnitz geöffnet

Über die Feiertage muss zwar mit zeitlichen Einschränkungen gerechnet werden. Doch meist ist geöffnet.

Zum Jahresendspurt noch mal ins Museum? So sind laut Stadt die Öffnungszeiten: Das Museum für Naturkunde hat zwischen den Feiertagen regulär geöffnet. Auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kunstsammlungen, Gunzenhauser und Schloßbergmuseum sind zwischen den Feiertagen regulär sowie am...