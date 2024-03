Feuer auf Wiese am Crimmitschauer Wald in Chemnitz

Ein Video zeigt hohe Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Zeugen haben Jugendliche und Kinder beobachtet.

Mit fünf Löschfahrzeugen war die Feuerwehr Chemnitz am Samstagnachmittag hinter dem Gelände der Landesblindenschule am Crimmitschauer Wald im Einsatz. Demnach brannte es auf der Steinwiese, auch eine Hecke in der Gartensparte Volksgesundheit stand in Flammen. Die Feuerwehr spricht von einem weitläufigen Brand (150 mal 100 Meter Wiese und 40...