Feuer bei Baustoffhandel in Rabenstein - Grund noch nicht geklärt

Bis kurz vor Mitternacht musste am Mittwoch gelöscht werden. Kriminalpolizei ermittelt vor Ort.

Auf dem umzäunten Firmengelände eines Holz- und Baustoffhandels an der Oberfrohnaer Straße sind am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache rund 40 Paletten mit Dämm-Material in Brand geraten. Personen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer und konnten ein...