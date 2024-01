Feuer in Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna

In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Brand im Keller des Wohnhauses. Brandursachenermittler sind derzeit vor Ort.

Kurz nach Mitternacht kam es in der Nacht zu Dienstag auf der Albertstraße in Limbach-Oberfrohna zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach Polizeiangaben brach das Feuer in einem Kellerabteil des Wohnhauses aus. Alle Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften rechtzeitig evakuiert. Es gibt keine Verletzten. 38 Kameraden der...