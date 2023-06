Feuerwehr-Großeinsatz in Hartmannsdorf: Auto brennt in Garage – eine verletzte Person

Ein brennendes Auto in einer Garage an der Oberen Hauptstraße in Hartmannsdorf hat am frühen Donnerstagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Nach der Alarmierung um 17.31 Uhr waren die Einsatzkräfte der Hartmannsdorfer Feuerwehr nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters Maik Tratz binnen weniger...