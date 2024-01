Feuerwehrchef zum Großbrand in Limbach-Oberfrohna: „So etwas habe ich in 20 Jahren nicht gesehen“

Am Silvesterabend zerstörte ein Großbrand eine Lagerhalle. Bis zum Neujahrsabend waren die Feuerwehren immer wieder vor Ort. Die Suche nach der Brandursache könnte sich schwierig gestalten.

Limbach-OberfrohnaVerkohlte Balkenreste einer Dachkonstruktionen lehnen an den Außenwänden. Durchgebogene Stahlträger lassen auf die extrem hohen Temperaturen schließen, die während eines Großbrandes am Silvesterabend in einer Lagerhalle an der Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna herrschten. Bei dem Feuer ist die Halle, die in einem...