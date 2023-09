Firmenlauf Chemnitz legt Verkehr in Innenstadt lahm

Die Straßensperrungen für das Sportevent sorgen für Behinderungen im Zentrum. Auch viele Buslinien der CVAG verkehren anders. Einige Haltestellen fallen ganz weg.

Beim Firmenlauf werden am Mittwochnachmittag 9000 Teilnehmer im Chemnitzer Zentrum erwartet. Die Strecke der Sportler führt vom Marktplatz vorbei an der Markthalle, einmal um den Schlossteich und zurück ins Zentrum bis Am Wall. Aus Sicherheitsgründen sind einige Straßen in der Innenstadt gesperrt, erklärte die Stadtverwaltung nun. Auch...