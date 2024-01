Flüchtender BMW und Polizeiauto kollidieren in Burgstädt mehrfach

Dem Versuch einer Verkehrskontrolle folgte eine filmreife Verfolgungsjagd auf eisglatter Straße.

Burgstädt.

Dramatische Szenen auf eisglatter Straße in Burgstädt: Polizeibeamte wollten am Montag, 15. Januar, gegen 23.45 Uhr auf der Lindenstraße einen BMW kontrollieren. Der BMW-Fahrer gab Gas. An der Köbkestraße geriet der Flüchtende ins Schleudern und stieß mit dem Funkstreifenwagen zusammen. Der Fahrer gab nicht auf, rollte weiter, stoppte schließlich auf der Chemnitzer Straße. Dabei rutschte nun das Polizeifahrzeug auf den BMW. Der Fahrer und ein Insasse flohen weiter zu Fuß, die Beamten hinterher. Ein Polizist verletzte sich an einem Zaun so, dass er nun dienstunfähig ist. Die Insassen des BMW entkamen. Der Schaden: etwa 10.000 Euro. Zur Identität des BMW-Fahrers lägen erste Erkenntnisse vor, teilte die Polizei noch mit. (lk)