Fresstheater Chemnitz: Tafelspitz und Birne Helene zum Jubiläum

Anfang Oktober feiert das Fresstheater in Bernsdorf sein 20-jähriges Bestehen. Das Ensemble, das einst aus einer ABM-Maßnahme hervorging, hat sich für sein Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen.

Ein Bürgermeister, der seine Tochter unter die Haube bringen will und am Ende an seiner eigenen Amtsunfähigkeit scheitert: Mit der „Klaffenbacher Hochzeit“ fing alles an. Gerade bei den Stammbesuchern des Fresstheaters genießt das Stück einen gewissen Kultstatus. „Wir sind immer wieder gefragt worden, ob wir es wieder auf die Bühne...