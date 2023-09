Fundbüro in Chemnitz versteigert Fahrräder

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche kommen in Chemnitz verschiedene Fahrräder unter den Hammer, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Was Bieter beachten müssen.

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche versteigert das Fundbüro Am Wall in Chemnitz verschiedene Fahrräder, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist und an denen keine Eigentumsansprüche geltend gemacht worden. Dabei seien unter anderem ein E-Bike, 26 Mountainbikes, drei Trekkingbikes, neun Citybikes, ein Crossbike, ein Single Speed...