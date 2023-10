Galeria Kaufhof in Chemnitz wird zur Party-Location

Zum ersten Mal gastiert eine etablierte Partyreihe in dem Kaufhaus. Die Sause beginnt früh und endet früh. Schluss ist 23 Uhr.

Erstmals findet am Freitag in der Galeria Karstadt-Kaufhof eine Party statt. Die Reihe „Beats@karlskopf“ wird dort zu Gast sein. Unter diesem Titel organisiert Martin König, Inhaber des Ladens Karlskopf auf dem Brühl, mehrmals im Jahr Partys vor seinem Geschäft, in dem er mit Siebdruck verzierte Kleidung verkauft. Auf Anfrage von Galeria...