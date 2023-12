GDL-Streik: Mit diesen Auswirkungen ist am Donnerstag und Freitag in Chemnitz zu rechnen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen 24-stündigen Streik angekündigt. Auch die MRB und die City-Bahn werden betroffen sein. City-Bahn-Chef Friedbert Straube findet deutlich Worte. Aber nicht alles fällt aus.

Eine gute Nachricht zu Beginn. Die City-Bahn Chemnitz will für Freitagmorgen den Schülerverkehr auf ihren Strecken absichern. Laut Sprecher Falk Ester gibt es einen Notfallplan, der sich auf den Schülerverkehr konzentriere. So fahre die C 11 um 6.30 Uhr vom Chemnitzer Hauptbahnhof nach Stollberg analog dem Regelfahrplan. Ab Stollberg Richtung...