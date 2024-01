Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in Chemnitz: „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“

Im Park der Opfer des Faschismus haben sich rund 120 Menschen zum Gedenken versammelt. Sie legten Blumen und Kränze nieder. Bei einigen flossen Tränen.

Die Opfer des Nationalsozialismus waren Menschen mit Geschichten, Träumen und Hoffnungen. „Wir müssen ihre Namen aussprechen und ihre Geschichten erzählen, um ihre Würde wieder herzustellen“, hat Oberbürgermeister Sven Schulze am Samstag am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus gesagt. Zum 79. Mal wird an diesem Tag der Opfer des...