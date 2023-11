Gedenken an Stolpersteinen vor der Oberschule Lichtenau

Historiker fanden heraus, dass es Opfer des Nationalsozialismus auch in Lichtenau gab. Am Donnerstag wird an sie erinnert – an einem besonderen Ort.

Mit einer Gedenkfeier wollen Lichtenauer Einwohnerinnen und Einwohner am Donnerstag an alle jüdischen Menschen erinnern, die während der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht, misshandelt oder ausgeraubt wurden. Vize-Bürgermeisterin Anke Fleischer lädt 16 Uhr zu den Stolpersteinen vor dem Eingang der Oberschule ein. Künstler Gunter Demnig...