Gedenkplatte und Namenspatin: So will Chemnitz das Erbe der verstorbenen Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller bewahren

Die Ehrenbürgerin war Anfang November gestorben und wurde am Mittwoch in Chemnitz beigesetzt. An diesem Tag gab Oberbürgermeister Sven Schulze bekannt, wie die Stadt an Müller erinnern will.

Die verstorbene Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller soll in Chemnitz mit mehreren Aktionen in Erinnerung behalten werden. Das hat Oberbürgermeister Sven Schulze angekündigt. Demnach plant die Stadt gemeinsam mit Müllers Heimatverein, dem Eislaufclub Chemnitz, am 9. März eine Gedenkfeier im Eissportzentrum am Küchwald.