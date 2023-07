Gegen Audi geschleudert: 45-Jährige bei Unfall auf Supermarktparkplatz in Limbach-Oberfrohna verletzt

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Limbach-Oberfrohna ist am Montagvormittag eine 45-Jährige verletzt worden. Ein 82-Jähriger durchfuhr kurz zuvor eine Doppelparklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Burgstädter Straße. Beim Durchfahren der Lücke fuhr er zunächst einem geparkten Ford den Spiegel ab. Anschließend übersah...