Gemeinsam statt einsam: Neuer Arbeitskreis in Limbach-Oberfrohna soll ältere Menschen miteinander vernetzen

Menschen vernetzen, Gedanken austauschen und Ideen für die Stadt entwickeln - das ist das Ziel eines neuen Arbeitskreises in Limbach-Oberfrohna, den die Stadtverwaltung ins Leben rufen möchte. Dafür trafen sich am Donnerstag rund 30 Limbach-Oberfrohnaer, die in der Stadt mit anpacken möchten. "Wir wollen Menschen zusammenbringen, die entweder kurz...