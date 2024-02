Geplantes Grundstück für Rettungswache in Burgstädt: Ein Ort mit Geschichte

Burgstädt plant den Bau einer neuen Rettungswache: Doch die Suche nach einem geeigneten Standort hat sich bisher schwierig gestaltet. Kann der Stadtratsbeschluss am Dienstag eine Lösung bringen?

Der Landkreis Mittelsachsen investiert 6,4 Millionen Euro in neue Rettungswachen in Frankenberg, Döbeln und Burgstädt. Das kündigte die Kreisverwaltung bereits im Jahr 2021 an. Doch getan hat sich bisher in allen drei Orten nichts. In Burgstädt liegt es an einer bisher erfolglosen Suche nach einem passenden Grundstück. Pläne für ein...