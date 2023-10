Gibt es 2024 ein Kosmos-Festival in Chemnitz?

Nach der Kosmos-Konferenz am 20. September herrscht Schweigen. Wie geht es weiter?

Am 20. September kamen rund 50 Chemnitzer in der Universitätsbibliothek zusammen, um zu beraten, wie das Festival Kosmos nicht nur im Kulturhauptstadtjahr, sondern auch schon 2024 aussehen sollte. Die bisherigen zwei Ausgaben 2019 und 2022 waren ausgesprochen erfolgreich. Warum nicht einfach weiter so?