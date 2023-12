Großbrand in Chemnitz: Feuerwehr rettet Bewohner in Mühlenstraße

In einer Wohnung im vierten Stock war aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Das Haus wurde evakuiert.

Ein Großalarm hat die Feuerwehr Chemnitz am Montagabend in Atem gehalten. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße brannte lichterloh.