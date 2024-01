Grundschule in Pleißa wird Ziel von Einbrechern

Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zur Schule im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa. Abgesehen hatten sie es auf etwas Bestimmtes.

Einbrecher hatten es am Wochenende auf die Grundschule im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa abgesehen. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen sollen die unbekannten Täter laut Polizei in das Gebäude am Schulberg eingedrungen sein. Dort entwendeten sie aus den Innenräumen der Grundschule neben Bargeld auch Computertechnik im Wert von rund...