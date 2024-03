Händler in Limbach-Oberfrohna besorgt: Wie wird sich die Verkehrsberuhigung auf dem Johannisplatz für sie auswirken?

Für drei Millionen Euro soll der Johannisplatz umgestaltet und zur Fußgängerzone werden. Die Entscheidung des Stadtrates sorgt bei ansässigen Händlern für unterschiedliche Reaktionen. Bleiben zukünftig Kunden aus?

Den Laden am Johannisplatz haben Ines Rößner und Janet Siepmann vom Modegeschäft „Luni‘s Mode“ in Limbach-Oberfrohna ganz bewusst gewählt. „Die Lage ist zentral und die viele Fahrkundschaft hat die Möglichkeit, ihre Autos in direkter Nähe zu parken. Gerade für ältere Kunden ist das ideal“, sagt Ines Rößner. Ihrer Meinung nach...