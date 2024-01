Hakenkreuze und SS-Runen an Wartehäuschen in Limbach-Oberfrohna geschmiert

Wann die Täter die verfassungswidrigen Symbole hinterlassen haben, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Den Tätern könnte eine Freiheitsstrafe drohen.

Ein Polizeibeamter hat am Dienstagnachmittag festgestellt, dass an einem Wartehaus an der Körnerstraße in Limbach-Oberfrohna mehrere Hakenkreuze und weitere verfassungswidrige Symbole angebracht wurden. Wann die bislang unbekannten Täter die Schmierereien hinterlassen haben, ist nach Informationen der Polizei vom Mittwoch noch nicht geklärt....