Hallo Frau Baerbock: Das denken wir über Sie und Ihre Politik

Am Freitagabend diskutiert die Außenministerin im Kraftverkehr über den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen. „Freie Presse“ hat vorab gefragt, was die Menschen über sie denken.

Michael Nötzold (35), Konditormeister aus Reinsdorf: "Als Konditormeister verfolge ich am ehesten die Außenpolitik, wenn über Handelsketten gesprochen wird. Beispielsweise kommen die Kürbiskerne aus China - wenn wir die Lieferungen von dort nicht mehr bekommen, werden solche Zutaten schnell sehr teuer. Meiner Meinung nach müsste sich die...