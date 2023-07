Handel irritiert: Stadtrat stoppt in letzter Minute Konzept fürs Einkaufen in Chemnitz

Ginge es nach den großen Einzelhandelskonzernen, dann wäre das Zeitalter der täglichen Besorgungen zu Fuß wohl auch in Städten wie Chemnitz bald vorbei. Märkte gäbe es dann vor allem an großen Ausfallstraßen, gut erreichbar für Kunden, die mit einem Auto und möglichst großem Kofferraum vorfahren – und so für hohe Umsätze pro...