„Happy Brook“-Festival in Limbach-Oberfrohna muss umziehen

Mitte August findet das Festival zum dritten Mal statt. Allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren in Pleißa. Das bringt für die Organisatoren Vorteile, aber auch die eine oder andere Sorge mit sich.

Am 16. und 17. August soll in Limbach-Oberfrohna erneut das „Happy Brook“-Festival stattfinden. Das gaben die Mitglieder des Tintower Vereins, der hinter dem Festival steht, bekannt. Das Überraschende: Das „Happy Brook“-Festival wird in diesem Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren auf der Festwiese in Pleißa stattfinden. „Nach einer...