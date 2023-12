Hier gibt es teure Fotos: Blitzer an der B 169 in Chemnitz scharf geschaltet

Innerhalb von einer Woche sind bereits knapp 300 Autofahrer geblitzt worden. Dort gilt Tempo 50. Besonders in eine Richtung wird gerast.

Achtung, die beiden stationären Blitzer an der Frankenberger Straße gegenüber vom „Gasthof Brettmühle“ in Chemnitz sind scharf geschaltet. Die Chemnitzer Stadtverwaltung bestätigt, dass nach der Eichung und Überprüfung die beiden Türme der Firma Jenoptik aus Monheim in Nordrhein-Westfalen am 29. November in Betrieb gegangen sind. Der...