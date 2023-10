Hier gibts was auf die Ohren: Warum Mühlau eine neue Sirene erhält

Bisher befindet sich eine Sirenenmast-Anlage auf der Schule. Doch das Signal wird im Notfall nicht im gesamten Dorf gehört. Das soll sich jetzt ändern.

Der eine Minute andauernde Heulton am 14. September ab 11 Uhr war auch in Mühlau gut hörbar. Am bundesweiten Warntag erklangen sechs Töne von je fünf Sekunden und mit je fünf Sekunden Pause. Zur Entwarnung um 11.45 Uhr erklang ein Dauerton von einer Minute Länge. Die Sirene auf dem Dach der Schule war aber nicht im gesamten Dorf zu hören....