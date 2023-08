Hier ist schon wieder Winter: Eislaufen in Chemnitz bereits im August und September möglich

Das Eissportzentrum Chemnitz hat auf die positive Resonanz des Sommer-Eislaufens zwischen Ende Mai und Anfang Juli reagiert und bietet in diesem Jahr erstmals ein öffentliches Eislaufen bereits ab August an. Am Samstag konnten die Schlittschuh-Begeisterten nun zum ersten Mal ihre Runden drehen. Der zurückgekehrte Sommer sorgte zwar für weniger...