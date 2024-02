Hochwasserschäden: Wartezeiten an Baustellenampel im Chemnitztal

Böschungsarbeiten im angrenzenden Waldstück an der B 107 sorgen für Verkehrsbehinderungen in Köthensdorf. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Autofahrer müssen sich auf der Talstraße im Chemnitztal am Abzweig zum Tauraer Ortsteil Köthensdorf auf Behinderungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten in einem Waldstück an der B 107 kommt es zur Straßensperrung. Eine Ampel regelt den Verkehr zwischen Köthensdorfer Hauptstraße und der vielbefahrenen Straße im Chemnitztal. Es kommt in...