Hunderte bei Streik vor Ikea in Chemnitz

Das Einrichtungshaus hat trotz des Ausstands geöffnet. Der Tag vorm 3. Oktober gilt als besonders umsatzstark.

Chemnitz Hunderte Beschäftigte aus Ikea-Einrichtungshäusern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich am Montag vor der Ikea-Filiale im Chemnitzer Neefepark zu einer gemeinsamen Streikkundgebung getroffen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde für die rund 270.000 Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels in den drei...