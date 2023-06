Hunderte tanzen zur House-Party im Wettinhain

Der DJ "MSempi" war einer von insgesamt vier, die am Samstagabend bei der siebenten Auflage der Tanz- und Musikparty House im Hain an der Freilichtbühne im Burgstädter Wettinhain auflegten. Das bereits traditionelle Ereignis lockte und lockt Gäste aus der Stadt aber auch aus der Region und ganz Deutschland zur Bühne in der Parkanlage. Diesmal...