Immer volles Haus: Vietnamesisches Restaurant erobert in Chemnitzer Stadtviertel Herzen und Gaumen

Einen Monat nach der Eröffnung strahlt die Bernsdorfer Straße im Glanz vietnamesischer Gastfreundschaft, während die einstige Tristesse der Edeka-Filiale verblasst. Wie läuft es im Hotalo?

An der Bernsdorfer Straße hat im November das vietnamesische Restaurant Hotalo eröffnet. Dem ist, in befürwortender Freude der Bernsdorfer Bewohner, nach sehr vielen Jahren des Leerstands und Verfalls, das trostlose Bild der heruntergekommenen Edeka-Filiale an der Hauptstraße gewichen. Seit der Eröffnung und auch noch Wochen später sind die...