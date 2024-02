In Chemnitz verwandelt sich das Opernhaus in einen Ballsaal

Am Samstag findet der 20. Chemnitzer Opernball statt. Doch bis es soweit ist, haben die Helfer noch eine Nacht und einen Tag lang zu tun.

Der 20. Chemnitzer Opernball wird vorbereitet. Vor der Ballnacht am Samstag stehen eine lange Nacht und ein langer Tag für die Organisatoren und Helfer an. Allein rund 10.400 Blumen müssen die Mitarbeiter um Floristikunternehmer Andreas Richter einen Ort geben. Um dem Jubiläumsmotto "Simply The Best" gerecht zu werden, hat Richter opulenten,...