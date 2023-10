In Hartmannsdorf leuchten Straßenlaternen jetzt mit Sonnenenergie

Die Gemeinde will durch Umrüsten der Straßenbeleuchtung Energie sparen. Jetzt sind zudem die ersten solarbetriebenen Straßenlaternen aufgestellt worden. Ob sie praxistauglich sind, wird sich zeigen.

Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Hartmannsdorf wird schrittweise modernisiert. Ein Novum im Ort sind drei Solarleuchten an der Limbacher Straße. In diesem Jahr steht nach Angaben von Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) zudem noch der Umbau der Straßenlampen an der Carl-Kirchhof-Staße auf energiesparende LED-Technik im Plan.