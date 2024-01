Informationstag in Chemnitz zu CO2-Steuer und Heizungsgesetz: „Keiner muss Angst haben, dass er die Gasheizung ausbauen muss“

Bei einem Informationstag des Chemnitzer Haus- und Grundbesitzervereins ging es auch um das neue Heizungsgesetz. Aber so schlimm wie befürchtet, wird es nicht.

Grundsteuerreform, CO2-Steuer, Gebäude-Energiegesetz - die Hausbesitzer und Vermieter haben in diesen Tagen einiges um die Ohren. Entsprechend groß war der Andrang beim Tag der offenen Tür des Chemnitzer Haus- und Grundbesitzervereins am Samstag. Von 9 bis 14 Uhr haben Steuer- und Immobilienexperten die Besucher in den Büros Am Markt 19...