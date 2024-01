Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Mitarbeiter in Chemnitz erneut vor ungewisser Zukunft

Filialgeschäftsführer Torsten Dunkelmann spricht dennoch von positiver Stimmung. Am Dienstag wurde seine Belegschaft informiert.

Was sich in den letzten Wochen durch die Signa-Insolvenzen des Eigentümers René Benko angekündigt hat, ist seit heute Realität: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat am Dienstag erneut ein Insolvenzverfahren beantragt. Die 117 Mitarbeiter in Chemnitz sind laut Filial-Geschäftsführer Torsten Dunkelmann heute von der...