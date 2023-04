Jetzt sprudelts auf dem Markt: Chemnitzer Brunnen in Betrieb

Chemnitz.

Nicht nur das Treiben an den Händlerständen sorgte Freitagvormittag für Leben in der Innenstadt. Auch der Marktbrunnen sprudelte erstmals in diesem Jahr. Nicht wenige blieben stehen und hielten das Wasserspiel mit der Kamera fest. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da ging der Chemnitzer Marktbrunnen in Betrieb. Hunderte Menschen waren dabei, als das Kunstwerk zum ersten Mal sprudelte.