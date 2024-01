Jobsuche mit Robotern und Speed-Dating: Limbach-Oberfrohna geht ungewöhnliche Wege bei der Suche nach Fachkräften

Bei der Azubi-Messe am Samstag können sich Jugendliche auf die Suche nach Ausbildungsplätzen machen – erstmals mithilfe Künstlicher Intelligenz. Ebenfalls neu sind Infoangebote für Erwachsene.

Was hat ein Roboter namens Yuki mit der Jobsuche in Limbach-Oberfrohna zu tun? Der sprechende Event-Roboter einer Berliner Firma wird am kommenden Samstag die Besucher der Job- und Ausbildungsmesse in der Stadthalle unterstützen. „Er soll die Jugendlichen durch die Messe begleiten und sie dabei motivieren, die passenden Unternehmen an den...