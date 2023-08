Jugendbeirat für Hartmannsdorf geplant: Kommunalwahl 2024 bietet erste Chance

In Hartmannsdorf sollen Kinder und Jugendliche mitreden können. Warum dafür ein Gemeinderatsbeschluss notwendig war.

Junge Leute in Hartmannsdorf sollen mehr Mitspracherecht bekommen. Dafür ist in der neuen Hauptsatzung, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, ein Kinder- und Jugendbeirat verankert.