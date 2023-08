Kinderbetreuung: Eltern in Hartmannsdorf müssen sich ab Oktober auf höhere Kita-Beiträge für Krippenplätze einstellen

Ab 1. Oktober gelten in Hartmannsdorf neue Beitragssätze für die Kinderbetreuung. Betroffen sind die Eltern von Krippenkindern, sie müssen dann tiefer ins Portemonnaie greifen.

Im Oktober ist es wieder so weit, Eltern müssen in Hartmannsdorf für die Betreuung von bis zu drei Jahre alten Kinder mehr zahlen, denn die Kitagebühren steigen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Erhöhung zugestimmt.